TRE inicia distribuição das urnas usadas no segundo turno em Belém a partir desta quinta-feira (24)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) dará início ao processo de embarque e distribuição das urnas eletrônicas usadas durante o 2º Turno das Eleições Municipais de 2024, em Belém, nos dias 24 e 25 de outubro. Serão distribuídas 3.028 urnas utilizando 26 veículos, que incluem caminhões, carros de passeio e vans.

A distribuição ocorrerá em duas etapas. Nesta quinta-feira (24/10) estão programadas a movimentação de 2.419 urnas que pertencem às zonas eleitorais 30ª (Icoaraci), 73ª, 96ª, 29ª, 95ª, 98ª, 76ª e 28ª. Esse primeiro embarque será realizado a partir das 8h até as 18h, com intervalos de uma hora entre as cargas.

No dia 25 de outubro, sexta-feira, a segunda parte do embarque ocorrerá com a movimentação de 609 urnas das zonas eleitorais 97ª e 1ª, entre 8h e 10h30. Assim como no primeiro dia, as urnas partirão do Núcleo Gestor para a Cosanpa, onde aguardarão o transporte para os locais de votação.

O cronograma estipula que as urnas embarcadas no dia 24 sairão para os locais de votação no dia 25, enquanto as embarcadas no dia 25 serão distribuídas no dia 26.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)