Santarém tem 5 pré-candidatos à Prefeitura; saiba quem são

Com terceiro maior eleitorado do Estado, atrás apenas de Belém e Ananindeua, Santarém tem 246.570 eleitores aptos a votar no pleito de outubro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o momento, a cidade tem cinco pré-candidatos à prefeitura confirmados.

Confira os nomes (em ordem alfabética):

Natural de Jataí (GO), o acadêmico de medicina veterinária e agropecuarista Feliciano Braga foi confirmado como pré-candidato pelo Partido Novo.

O ex-reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Hugo Diniz, tem a pré-candidatura confirmada pela federação PSDB e Cidadania.

Também em federação, o Psol e Rede confirmaram a professora Izabel Sales como pré-candidata à prefeitura do município.

José Maria Tapajós é filiado ao MDB e concorrerá ao Executivo municipal nestas eleições. Tapajós ocupou os cargos de vereador, vice-prefeito, deputado estadual e secretário de governo.

O presidente do PL Santarém e ex-vereador, Juscelino Kubitschek, ou JK do Povão, vai disputar pelo partido.