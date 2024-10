PSD e MDB foram os partidos que mais elegeram prefeitos nas eleições 2024; confira os números

Partidos de centro-direita e de direita levaram a maior parcela das prefeituras pelo Brasil, nas eleições 2024. Confirmando o favoritismo, o PSD, de Gilberto Kassab, terminou o pleito com 885 cidades. Em segundo lugar está o MDB, que conquistou 853 prefeituras, seguido do PP (746), União (583), PL (516) e Republicanos (433).

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, foi o que mais conquistou prefeituras entre os 103 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores, com vitória em 16 cidades, entre elas, quatro capitais: Maceió (AL), Rio Branco (AC), Cuiabá (MT) e Aracaju (SE). Há quatro anos, o PL elegeu apenas dois prefeitos em cidades com mais de 200 mil habitantes.

Por outro lado, o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terminou a disputa com 252 prefeituras e elegeu apenas um prefeito em capital: Evandro Leitão, em Fortaleza. Apesar disso, o desempenho melhorou, com a conquista de seis cidades com mais de 200 mil eleitores, duas a mais em comparação ao resultado de 2020.

O PSD, que elegeu o maior número de prefeitos, saltou de 4 vitórias em grandes cidades para 15 no período de quatro anos, sendo cinco capitais - o mesmo número de capitais do MDB. Entre as capitais conquistadas pelo partido do governador Helder Barbalho, presidido nacionalmente pelo deputado federal Baleia Rossi, está Belém, no Pará, com a vitória de Igor Normando, e São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, com a reeleição de Ricardo Nunes.

Os novos prefeitos serão diplomados para um mandato de quatro anos - até final de 2028 - e tomam posse em 1º de janeiro de 2025. Como há candidaturas sub judice, que ainda dependem da Justiça confirmar a validade do resultado, os dados podem sofrer alterações.

Veja os números por partido

PSB: 885

MDB: 853

PP: 746

União: 583

PL: 516

Republicanos: 433

PSB: 309

PSDB: 273

PT: 252

PDT: 151

Avante: 136

Podemos: 127

PRD: 76

Solidariedade: 62

Cidadania: 33

Mibiliza: 21

Novo: 19

PC do B: 19

PV: 14

Rede: 4

Agir: 3

DC: 2

PMB: 2

PRTB: 1