Eleições 2024: apenas duas cidades elegem mulheres para a prefeitura; veja quem são

Com o encerramento da apuração das urnas eletrônicas nestas eleições de segundo turno, realizado neste domingo (27), há o balanço dos novos prefeitos e prefeitas para a próxima gestão municipal. Ao todo, 51 cidades, sendo 15 capitais, tiveram segundo turno.

Dessas, apenas Campo Grande (MS) e Aracaju (SE) elegeram mulheres, sendo elas as primeiras a serem eleitas em pelo menos 20 anos nessas cidades. Nenhuma havia sido eleita no primeiro turno e sete disputavam o segundo turno. O levantamento é do portal Terra.

Na capital do Mato Grosso do Sul, o cenário do segundo turno foi totalmente feminino, com as candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) disputando o cargo à prefeitura. Com 100% das urnas apuradas, Adriane obteve 51,45% dos votos e continuará no cargo que ocupa desde 2022, quando Marcos Trad (PSD), de quem era vice, renunciou para concorrer como governador do Estado.

Em Aracaju, que nunca teve uma prefeita mulher, Emília Corrêa (PL) recebeu 57,46% dos votos, contra 42,54% de Luiz Roberto (PDT), e se elegeu a primeira prefeita da capital sergipana.

Veja abaixo as capitais em que mulheres disputavam o 2º turno e o resultado da disputa:

Porto Velho (RO): Léo (Podemos), 56,18% x Mariana Carvalho (União), 43,82% ;

; Palmas (TO): Eduardo Siqueira (Podemos), 53,03% x Janad Valcari (PL), 46,97% ;

; Natal (RN): Paulinho Freire (União) 55,34% x Natália Bonavides (PT), 44,66% ;

; Aracaju (SE): Emilia Correa (PL), 57,46% x Luiz Roberto (PDT), 42,54%;

x Luiz Roberto (PDT), 42,54%; Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP), 51,45% x Rose Modesto (União), 48,55% ;

; Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD), 57,64% x Cristina Graeml (PMB), 42,36%;

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB), 61,53% x Maria do Rosário (PT), 38,47%.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)