Prefeito reeleito de Recife vem a Belém, em apoio a campanha de Igor Normando

Nesta segunda-feira (21), o prefeito reeleito no primeiro turno das eleições municipais deste ano, em Recife (PE), João Campos, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), estará em Belém. Ele vem a convite do candidato a vice-prefeito de Belém e presidente do PSB no Pará, Cássio Andrade. Atualmente, João Campos é o prefeito mais bem avaliado do país e chega à capital paraense para participar do Pancadão do Igor, candidato à prefeitura de Belém pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em apoio à sua campanha. O evento será às 17h com concentração na avenida Pedro Miranda, com Dr. Freitas, bairro da Pedreira.

O candidato a vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, ressalta a importância de João Campos, na capital paraense. “Vai ser uma festa linda do 15, com a presença do prefeito reeleito em Recife-PE, João Campos. Igor e eu contamos com a presença de todos para esse momento de reta final da nossa campanha de segundo turno”, disse.