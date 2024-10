PF registra seis ocorrências eleitorais no Pará; uma pessoa é presa por suposta compra de votos

A Polícia Federal registrou seis ocorrências eleitorais em cinco municípios do Pará neste final de semana, até às 12h30 deste domingo (6/10). Entre essas situações, está a prisão de uma pessoa em Itaituba, no sudoeste estado, por suspeita de compra de votos.

De acordo com a PF, no sábado (5/10), às 10h30, durante blitz feita com forças de segurança e Ministério Público Eleitoral, a polícia prendeu uma pessoa que transportava 50 litros de gasolina, com material de campanha, 13 folhas com fotos de títulos de eleitores do município e R$ 6.050,00 em espécie. O flagrante foi feito por suposta compra de votos.

Já na madrugada deste domingo (6/10), à 1h30, ainda em Itaituba, a PM apresentou à Polícia Federal um suspeito de estar vendendo bebida alcoólica em estabelecimento comercial, o que gerou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Não houve prisão.

Belém

Às 9h deste domingo, em Belém, um homem que estaria distribuindo material de campanha eleitoral, crime conhecido como “boca de urna”, foi apresentado pela PM. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado na Superintendência da Polícia Federal, no Pará.

Santarém

No oeste do estado, no município de Santarém, houve a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por distribuição de material de campanha, às 8h deste domingo (8/10). A PF não deu mais detalhes do caso.

Redenção

Na região Sul do Pará, em Redenção, a PF informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) também por distribuição de material de campanha. A situação foi registrada neste domingo (6/10), às 9h40.

Santa Maria das Barreiras

Ainda no sul paraense, desta vez em Santa Maria das Barreiras, a PF lavrou na madrugada deste domingo (6/10), à meia-noite, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por espalhar material de campanha, no distrito de Casa de Tábua.