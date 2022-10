Meme na web, cabo Pardal não consegue ser eleito nas eleições 2022 no Pará

Meme na internet, o cabo Pardal, da Polícia Militar, não conseguiu uma vaga como deputado estadual nas eleições 2022 no Pará. Ao que tudo indica, a popularidade do policial ficou apenas nas redes sociais. No auge de 97,25% das urnas eletrônicas apuradas, o candidato do MBD havia somado apenas 2.035 votos. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 21h45.

O PM ganhou internautas de todo o país após viralizar durante uma entrevista a uma emissora de televisão em Belém. Após isso, o cabo Pardal foi protagonista de diversos memes Brasil afora e chegou a aproveitar a fama para se aventurar na política - o que não deu certo.

