Humorista Bob Fllay é eleito deputado estadual pelo Pará

O humorista, apresentador e Youtuber Bob Fllay foi eleito deputado estadual neste domingo (02/10). Após ter conquistado o cargo de vereador de Ananindeua nas eleições de 2020, ele deixará a Câmara Municipal do município vizinho à capital do Estado direto para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Com 37 anos, nascido e criado no bairro da Pedreira, em Belém, e ex-morador do conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua, Bob Fllay se candidatou pela primeira vez em 2020, e foi o segundo vereador mais votado do município, obtendo 4.798 votos nas eleições, garantindo uma das 25 cadeiras da Câmara Municipal de Ananindeua.

Em entrevista para O Liberal no ano passado, Bob disse que desde a infância sonhava em ser artista e a desenvolver trabalhos sociais, e conta que virou político após o "boom” da carreira artística no humor, que aconteceu em 2018, com o vídeo de "Sincerone". A paródia de propaganda política caiu no gosto do público, com as falas de um candidato sincero.

Em seu instagram, Bob Fllay agradeceu os votos recebidos e disse: "Cansados de serem feitos de palhaços, o povo elegeu um humorista! Vitória da favela porr*".