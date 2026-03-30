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Kassab confirma Caiado na disputa presidencial, descarta Tarcísio e critica Lula e Bolsonaro

Ele ainda aproveitou para criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que ele 'não soube trazer a tranquilidade' ao País, mas, sim, 'acirrou os ânimos'

Estadão Conteúdo
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Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. (Agência Brasil / Divulgação)

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, confirmou nesta segunda-feira, 30, que o pré-candidato do partido à Presidência será o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e que ele deve formular um plano de governo antes de anunciar integrantes de um eventual mandato presidencial. Segundo ele, um anúncio de equipe não está próximo.

"Ele precisa ouvir e vai ouvir todos aqueles economistas que têm o voto dele, para fazer um programa, para depois escolher alguém que vai comandar a economia que esteja disposto a implantar esse programa. Mas, no curto prazo, não devemos esperar nenhum tipo de anúncio do Caiado sobre equipe econômica, que deve vir mais ao longo do tempo", declarou Kassab no evento J. Safra Macro Day. A declaração vem pouco depois de o PSD anunciar Caiado para o Palácio do Planalto.

Segundo Kassab, Caiado deve conceder entrevista coletiva nesta segunda-feira, 30, às 16h. Kassab destacou que os campos da saúde e da segurança são pontos fortes do governador de Goiás. "Caiado tem mais chances de chegar ao segundo turno", disse. "Tenho certeza de que nos próximos meses a terceira via pode ganhar corpo", acrescentou.

O presidente do PSD afirmou também que "podemos esquecer" uma candidatura à Presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Kassab costumava ser um dos maiores defensores do lançamento de Tarcísio.

Kassab ainda aproveitou para criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que ele "não soube trazer a tranquilidade" ao País, mas, sim, "acirrou os ânimos". Também criticou a gestão fiscal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O equilíbrio fiscal sempre foi comprometido nas suas gestões", disse. "Houve um aumento brutal na carga tributária neste governo".

Kassab afirmou também esperar que a bancada do PSD no Congresso cresça: "Acho que devemos eleger seis a nove governadores, acima de 80 deputados federais", falou.

 
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