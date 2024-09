Jefferson Lima promete ampliar força da Guarda Municipal em Belém

Em entrevista ao Jornal Liberal 1ª edição, nesta terça-feira (24/9), o candidato à prefeitura de Belém, Jefferson Lima, do Podemos (Pode), apresentou seu plano de gestão e defendeu projetos para melhoria de serviços essenciais. Entre as suas principais propostas, ele promete fortalecer a segurança ampliando os poderes da guarda municipal e defende novas licitações no transporte público. Ele ainda apresenta propostas que alcançam as regiões das ilhas de Belém, focadas em aproveitar os recursos disponíveis e o modelo de vida ribeirinho.

O candidato do Podemos, pretende transformar a Guarda Municipal de Belém em Guarda Civil, aplicando seus poderes através da cooperação com outras forças, inclusive federais. “Vai se chamar Guarda Civil de Belém, com poder de polícia, com aparelhamento, com a cooperação técnica da Polícia Federal, do Exército e da Segup, para que esses guardas possam estar nas ruas com poder de polícia, nos patrimônios públicos reparando a vida”, explica. Além dessa, a criação de uma Secretaria da Juventude também ganha destaque, segundo ele, para dar mais atenção e voz aos jovens belenenses.

No setor de mobilidade urbana, outro eixo em destaque no seu projeto, defende a realização de novas licitações, para aproximar o diálogo com as empresas de transporte e fiscalizar se o serviço prestado segue os padrões de qualidade, segurança e acessibilidade. “Vamos fazer com que os ônibus circulem, novos e com ar-condicionado, fazer novas licitações, chamar as empresas e a Setransbel”, explica. Ele afirma sobre o novo processo licitatório, que as empresas em desacordo perderão o direito de operar o serviço na cidade.

Ilhas de Belém

O candidato afirma que 80% do abastecimento realizado pelas Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa) é feito com produtos vindos de fora do estado. Para contornar esse cenário, planeja investir na agricultura familiar nas ilhas de Belém. A medida irá aproveitar o potencial que já existe nesses ambientes para auxiliar na renda dos moradores e impulsionar a economia do estado. “Nós vamos fazer um trabalho para que essas ilhas, possam ter a agricultura familiar, o nosso açaí, as nossas frutas, e também criar as hortas que serão feitas não somente nas ilhas, mas também na zona urbana”, ressalta.

Ainda nas regiões das ilhas, também promete mais estrutura e saneamento, por exemplo, com tratamento de água tratada. Isso afirma que isso vai acontecer em parceria com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e especialistas, inclusive da Universidade Federal do Pará (UFPA), que realizaram o estudo técnico, para levantar todas as falhas a serem resolvidas.