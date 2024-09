Igor Normando propõe fiscalização rígida e parceira com RMB para solucionar descarte de lixo

Em entrevista a TV Liberal, nesta terça-feira (17/9), o candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), defende uma fiscalização mais rígida no serviço de descarte de lixo em Belém. Ele destaca como primeira medida, caso seja eleito, estreitar o diálogo com a prestadora do serviço na capital, para entender os gargalos do processo. Outra aproximação no seu plano de gestão é com os prefeitos das regiões metropolitanas, como Ananindeua e Marituba, onde existem aterros sanitários com prazos de funcionamento próximos de encerrar, para que se busquem soluções em conjunto.

“No primeiro momento vamos chamar a empresa que ganhou o processo licitatório e exigir que possa exercer o seu papel na sua plenitude, porque é fundamental que a prefeitura possa fazer a fiscalização, que vamos fazer através das subprefeituras que vamos criar", explicou Normando.

De acordo com ele, são mais de R$ 30 milhões pagos à empresa que presta os serviços relacionados ao lixo produzido na capital paraense, por isso, acredita nesse diálogo e na fiscalização com a operadora como medida de regulação. Para operar essa iniciativa, o mdbista planeja que cada distrito tenha uma subprefeitura, “com autonomia de gestão e capacidade para cobrar funcionamento da manutenção urbana”.

Uma das questões que atravessam o problema de descarte dos resíduos de Belém é a utilização dos aterros sanitários, atualmente localizados na região metropolitana da cidade. Sobre isso, Normando planeja se reunir com urgência, junto aos demais representantes das regiões afetadas, para buscar uma solução igualmente em conjunto.