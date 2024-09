Igor Normando encerra entrevistas com candidatos à prefeitura de Belém nesta quinta-feira (12/9)

A série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém realizadas pelo Grupo Liberal encerra nesta quinta-feira (12/9) com a participação do candidato, Igor Normando, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O mdbista apresenta as suas propostas de gestão para a capital paraense e responde perguntas dos adversários. A entrevista tem a duração de uma hora, das 12h30 às 13h30, com transmissão ao vivo nas plataformas digitais e redes de O Liberal e Liberal +.

Os estúdios do Grupo Liberal receberam todos os candidatos ao cargo de prefeito no pleito municipal deste ano. As entrevistas são conduzidas pelos apresentadores, Abner Luiz e Elisa Vaz, e, além das perguntas de praxe, a dinâmica definida permite que os adversários enviem perguntas em vídeos de até 40 segundos sobre temas diversos, ao candidato que estiver no estúdio.

Antes de Normando, os demais candidatos também foram sabatinados, sempre às terças, quartas e quintas. Participaram das entrevistas: Raquel Brício (UP); Ítalo Abati (Novo); Delegado Eguchi (PRTB); Well (PSTU); Jefferson Lima (Pode); Thiago Araújo (Republicanos); Edmilson Rodrigues (Psol) e Delegado Eder Mauro (PL).

Igor Normando

O representante do MDB, Igor Normando, de 37 anos, disputa o cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano, mas já concorreu aos cargos de vereador e deputado estadual, com uma trajetória política que se iniciou em 2008. Ao seu lado na corrida eleitoral, está o candidato a vice-prefeito, Cássio Andrade, do mesmo partido.