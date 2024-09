Homens e mulheres divergem sobre intenção de votos para Prefeitura de Belém; confira

Os eleitores do sexo masculino em Belém tendem a votar em candidatos mais à direita no pleito deste ano, como mostra a primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto Quaest para a Prefeitura de Belém, divulgada neste sábado (31.08) e encomendada pela TV Liberal. A entidade questionou as pessoas sobre a intenção de voto para as eleições e, no caso do primeiro colocado, Delegado Éder Mauro (PL), que soma um percentual de 23%, quando se fala dos homens, o número cresce e alcança 32%, enquanto apenas 19% das mulheres dizem que votarão no político.

No caso dos eleitores do sexo masculino, atrás do Delegado, que está em primeiro lugar, aparecem o Igor Normando (MDB), com 19% das intenções de voto; Edmilson Rodrigues (Psol), com um índice de 15%; Jefferson Lima (Podemos), alcançando 13% dos eleitores; Thiago Araújo (Republicanos), que atingiu 5% das intenções de voto; Delegado Eguchi (PRTB), com 3%; e Ítalo Abati (Novo), com 1%. Do total, 6% estão indecisos e outros 6% não responderam.

Já em relação às eleitoras, o maior percentual de intenção de votos fica com o candidato Igor Normando (MDB), com 22%. Atrás, estão o Delegado Éder Mauro (PL), já citado; Edmilson Rodrigues (Psol) e Jefferson Lima (Podemos) empatados, com 15% cada; Thiago Araújo (Republicanos), somando 10% das intenções de voto; Delegado Eguchi (PRTB), com 2% do eleitorado; e Raquel Brício (UP), Well (PSTU) e Ítalo Abati (Novo) empatados com 1% cada. Há ainda 7% que estão indecisas e mais 7% que não responderam.

A pesquisa ainda detalha a faixa etária. Por exemplo, o grupo mais jovem, com idade entre 16 e 34 anos, deve votar, em sua maioria (25%), no candidato Delegado Éder Mauro (PL), seguido de Igor Normando (MDB), com 19%; Edmilson Rodrigues (Psol), com 18%; Jefferson Lima (Podemos), com 16%; Thiago Araújo (Republicanos), com 8%; Delegado Eguchi (PRTB), com 2%; e, empatados, Well (PSTU) e Ítalo Abati (Novo), com 1% cada. Outros 4% estão indecisos e 6% não responderam.

O grupo intermediário, com eleitores de 35 a 59 anos, está dividido entre os candidatos Delegado Éder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB), com 25% cada. Ainda aparecem atrás Edmilson Rodrigues (Psol), com 12%; Jefferson Lima (Podemos), com 11%; Thiago Araújo (Republicanos), com 6%; Delegado Eguchi (PRTB), com 3%; e Raquel Brício (UP) e Ítalo Abati (Novo), com 1% cada. Do total, 8% estão indecisos e mais 8% não responderam.

Por último, o grupo com eleitores de 60 anos ou mais votará, principalmente, no Delegado Éder Mauro (PL), que soma 22% das intenções de voto. Depois, aparece Jefferson Lima (Podemos), com 18% do eleitorado; Edmilson Rodrigues (Psol), pontuando 16%; Igor Normando (MDB), com 12%; Thiago Araújo (Republicanos), com 10%; Delegado Eguchi (PRTB), com 3%; e Raquel Brício (UP), Well (PSTU) e Ítalo Abati (Novo) empatados com 1% cada. Os indecisos somam 9% e mais 7% não responderam.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 28 e 30 de agosto. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02991/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Intenção de voto por sexo

Feminino

Igor Normando (MDB): 22%

Delegado Éder Mauro (PL): 19%

Edmilson Rodrigues (Psol): 15%

Jefferson Lima (Podemos): 15%

Thiago Araújo (Republicanos): 10%

Delegado Eguchi (PRTB): 2%

Raquel Brício (UP): 1%

Well (PSTU): 1%

Ítalo Abati (Novo): 1%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Masculino

Delegado Éder Mauro (PL): 32%

Igor Normando (MDB): 19%

Edmilson Rodrigues (Psol): 15%

Jefferson Lima (Podemos): 13%

Thiago Araújo (Republicanos): 5%

Delegado Eguchi (PRTB): 3%

Raquel Brício (UP): 0%

Well (PSTU): 0%

Ítalo Abati (Novo): 1%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 6%

Fonte: Pesquisa Quaest de intenção de votos