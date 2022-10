Faro é o município mais 'lulista' no Pará; petista teve 79,24% dos votos

No município de Faro, no oeste do Pará, a vantagem de Luís Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) foi mais expressiva na disputa pela Presidência da República, percentualmente falando. No total, o petista obteve 79,24% dos votos contra 17,54% do candidato do PL. Em números totais, a votação foi de 3.988 votos para Lula contra 883 votos para Bolsonaro.

VEJA MAIS

No município também foi registrada alta taxa percentual de votação para o candidato à reeleição, Helder Barbalho, do MDB. Em Faro, Helder obteve 93,17% dos votos contra 5,89% de Zequinha Marinho, do PL. Em votos totais, Helder somou 4.445 votos contra 281 votos para Zequinha.

Confira o resultado em Faro:

Lula (PT): 3.988 votos (79,24%)

Jair Bolsonaro (PL): 883 votos (17,54%)

Helder (MDB): 4.445 votos (93,17%)

Zequinha Marinho (PL): 281 votos (5,89%)