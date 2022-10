Lula venceu em 107 municípios do Pará, Bolsonaro em 37

No Pará, Lula teve 559.057 votos a mais que Bolsonaro. Em números absolutos, o petista conquistou 2.443.730 votos (52,22%); Bolsonaro, 1.884.673 votos (40,27%).

O município de Faro, no Baixo Amazonas, pode ser considerado o mais "lulista" do território paraense; pois Lula teve 79,24% dos votos, ou seja, 3.988 votos; já Bolsonaro ficou com 17,54%, isto é, 883 votos.

Na disputa para o governo do Estado, em Faro, o candidato Helder Barbalho, do MDB, obteve 4.445 votos (93,17%); Zequinha Marinho, do PL, conquistou 281 votos (5,89%).