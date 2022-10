Helder venceu em 128 municípios do Pará, Zequinha em 16

Helder Barbalho, do MDB, venceu no Pará com 70,41% dos votos registrados para governador do Estado, ou seja, ele conquistou 3.117. 276 votos no 1º turno, sendo reeleito com ampla maioria. O candidato mais próximo de Helder na disputa, Zequinha Marinho (PL), obteve 27,13% dos votos (1.201.079 votos). Adolfo Oliveira (Psol) teve 1,28% (56.830), Dr. Felipe (PRTB) ficou com 0,71% (31.402) e Major Marcony (Solidariedade) 0,21% (9.183).

O atual governador obteve vitórias nas seis maiores cidades paraenses em número de eleitores. Em Belém, maior colégio eleitoral com 1.065.620 eleitores, Helder ficou com 71,15% (582.468 votos); Zequinha com 24,47% (200.325 votos). Na ordem, vêm Ananindeua em segundo lugar com 348.963 eleitores, onde Helder obteve 69,85% contra 26,47% de Zequinha.

Em Santarém com 237.660 eleitores, Helder conquistou 65,09% ou 116.636 votos contra 32,70% de Zequinha (58.600); em Marabá com 185.129 eleitores, Helder teve 57,89% ou 75.690 votos e Zequinha Marinho 40,45% ou 52.888 votos. Em Parauapebas, com 182.543 eleitores, Helder registrou 47,84% com 60.484 votos, enquanto Zequinha 43,84% com 55.426 votos (43,84%).

A quinta cidade paraense em número de eleitores é Castanhal, no nordeste estadual, com 138.488, onde Helder teve 58,96% com 62.867 votos e Marinho conseguiu 38,03%, ou seja, 40.544 votos.

Entre os 16 municípios em que Marinho saiu vitorioso, destaque para Santa Maria das Barreiras, sudeste do estado, Zequinha Marinha venceu com 53,87%, isto é, 4.686 votos contra 45,4% de Helder (3.952).

Já em São Caetano de Odivelas, região do Salgado, a diferença a maior para Zequinha foi de apenas 5 votos. Ele ficou com 49, 64% ou 6.952 votos, enquanto Heder teve 49,61% ou 6.947 votos.