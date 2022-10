Pará teve abstenção superior à média nacional; entenda

No Pará, 21,27% dos eleitores aptos a votar não compareceram às urnas no primeiro turno, ocorrido no domingo (2). A média é um pouco superior à nacional. No Brasil, foram mais de 32 milhões de eleitores ausentes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O nível de abstenção, de 20,9%, é o mais alto desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não votou. Com informações do G1 nacional.

Já maior percentual de abstenção foi registrado em 1994, quando cerca de 1 em cada 3 eleitores aptos não compareceram para votar.

Apesar dos 21,27% do Pará, o Estado é superado por Rondônia, que chegou a 24,6% de faltosos. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, a taxa de abstenção foi de 21,6%, um pouco superior à do Pará. Em Minas Gerais também houve mais ausentes: taxa de 22,2%.