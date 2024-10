Eleições 2024: Neneco Tavares é eleito prefeito de Santa Izabel do Pará já no primeiro turno

O candidato Neneco Tavares, do partido MDB, foi eleito prefeito de Santa Izabel do Pará no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Com 21.877 votos, o equivalente a 53,02% dos votos válidos, Neneco garantiu a maioria necessária para evitar o segundo turno, superando seus concorrentes.

O segundo colocado, Totó, do PP, obteve 16.709 votos, representando 40,49% do total. Apesar de ter conseguido estes números, não conseguiu alcançar o número de votos para levar a disputa ao segundo turno.

Nestas eleições municipais foram registrados um total de 461 votos em branco, correspondendo a 1,09%. Os votos nulos somaram 616, ou 1,45% do total de votos. A abstenção chegou a um total de 6.848 eleitores, o que equivale a 13,92% do eleitorado apto a votar. Com a vitória confirmada, Neneco irá governar Santa Izabel do Pará pelos próximos 4 anos.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Heloiá Canali, coordenadora de OLiberal.com)