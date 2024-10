Eleições 2024: calmaria marca início de votação em Castanhal

O início da votação na cidade de Castanhal, nordeste do Pará, foi tranquila na manhã deste domingo (06/10), durante o primeiro turno das Eleições 2024. Diversas pessoas chegaram cedo aos locais de votação e formaram grandes filas, porém o atendimento nas salas era rápido e com agilidade. Além disso, diferente de diversas outras cidades do Pará, as ruas não estavam com sujeira de ‘santinhos’ de candidatos, prática considerada crime eleitoral.

Na escola José João, no bairro da Cohab, um dos pontos onde era possível votar, as pessoas aguardavam para ter acesso às salas. A movimentação era intensa, mas não havia reclamações. “Cheguei mais de 8h aqui na escola, foi super tranquilo o local de votação. Como são só dois candidatos, então está muito ágil. As prioridades estavam sendo atendidas e quem chegava não demorava na fila. Tá super rápido”, disse o eleitor Marcelo Filho.

Eleitor comentando sobre a agilidade durante a votação (Foto: Patrícia Baia / Especial)

Castanhal é o 5º maior colégio eleitoral do Pará, com um total de 120 mil eleitores aptos a votar. O município corresponde a 40° e a 50° seções eleitorais, assim como os Santa Maria do Pará, Inhangapí e São Domingos

Eleitora Graziele Gabriel comentando sobre a sujeira no local de votação (Foto: Patrícia Bahia / Especial)

Apesar de muitas pessoas respeitarem a determinação não jogar os santinhos próximos aos locais de votação, em outros bairros de Castanhal, algumas instituições estavam com vários papeis espalhados pelo chão. Na frente da escola municipal Graziele Gabriel, no bairro do Milagre, a dona de casa Maria Isabel Nunes, de 58 anos, comentou sobre a preocupação para a questão da demora que irá ocorrer até retirarem tudo.

“Aqui não é lixeira para fazerem isso. Depois quem vai limpar. Não é proibido?! Como ninguém vê jogarem isso aqui?“, disse.

Filas

A Câmara Municipal de Castanhal é uma das instituições com o maior número de eleitores aptos para votar. No local, centenas de pessoas aguardavam para realizar a votação e informaram sobre a demora nas filas e também dentro das salas onde estão as urnas eletrônicas. O local foi um dos poucos em que os eleitores reclamaram sobre o tempo em que ficaram esperando para conseguires exercer o voto. Alguns eleitores disseram que chegaram antes de abrirem os portões, mas já se depararam com o aglomerado de gente.

Votação castanhal Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial Foto: Patrícia Baia / Especial

Com informações de Patrícia Baia, direto de Castanhal