Eleições 2024: movimentação tranquila marca tarde de votação em Belém

Na tarde deste domingo (6/10), as seções eleitorais em Belém registraram um fluxo tranquilo de eleitores, principalmente nas primeiras horas após o almoço. Escolas tradicionais como o Colégio Estadual Visconde de Souza Franco, no bairro do Marco, e a Escola Estadual Augusto Meira, em São Brás, apresentaram pouca ou nenhuma fila, facilitando o processo de votação para os cidadãos.

Por volta das 14h20, no Souza Franco, a movimentação era calma. A equipe de reportagem do Grupo Liberal constatou que a maioria dos eleitores conseguia votar sem dificuldade. Aqueles que estavam em dúvida sobre suas seções contavam com o auxílio de orientadores na entrada da escola.

Suelen Costa, de 36 anos, consultora de vendas, chegou por volta das 14h e votou rapidamente. "Sempre foi tranquilo. A minha seção era só eu praticamente. Graças a Deus não peguei fila, é muito ruim, ainda mais para quem mora longe. Moro em Ananindeua. Gosto de vir aqui justamente por causa disso, que chego para votar e só tem os mesários", comentou Suelen.

A situação foi semelhante na Escola Estadual Augusto Meira, onde a presença de eleitores ao longo do dia foi descrita como constante, porém sem grandes aglomerações. De acordo com fiscais de seções, a movimentação seguiu esse padrão desde o início da votação. Eleitores que optaram por votar à tarde confirmaram a estratégia para evitar filas.

Ana Carolina Vieira da Silva, de 20 anos, estudante técnica em enfermagem, compartilhou sua experiência: “É a primeira vez votando. Estou vindo à tarde por conta do sufoco, porque sei que de manhã pode dar muita gente e foi super tranquilo. Não esperei nada. Cheguei, votei e agora estou indo para casa.”