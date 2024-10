Após erro, eleitor não consegue votar pois outra pessoa votou em seu lugar em Parauapebas

Um tumulto ocorreu durante a votação para o primeiro turno das Eleições municipais, em Parauapebas, sudeste do Pará. A confusão foi registrada na manhã deste domingo (6/10), quando um eleitor chegou à Escola Estadual Luiz Magno, no bairro Amazônia, e não pôde votar pois outra pessoa já havia votado em seu lugar. Tudo teria ocorrido após um erro do mesário.

Segundo o advogado Eduardo Almeida, que atua como o delegado de partido na instituição onde o erro ocorreu, o problema na votação do eleitor aconteceu quando o mesário anotou o número do título diferente.

“O que ocorreu foi um erro operacional dos mesários. Eles digitaram o número de um título e esse título era de outra pessoa. Então a pessoa votou com o número do título que não era o dela e pertencia ao outro eleitor. Quando o homem que era o dono do devido título chegou para votar não conseguiu, pois já tinham votado por ele. Os mesários confundiram o título do eleitor, pois digitaram o número errado, e a pessoa votou mesmo sem passar a biometria. Agora o eleitor ficou prejudicado, sem o voto dele”, explicou.

Ainda conforme o delegado de partido, os fiscais irão tomar as devidas providências. “Vamos registrar o boletim de ocorrência. Também temos que pegar as atas, no final da votação, para saber se temos que impugnar o voto. As medidas cabíveis irão depender do estudo do caso, que será realizado posteriormente”, disse Eduardo Almeida.