Eleições 2024: Confira a lista dos vereadores eleitos em Castanhal

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Castanhal, no Pará, escolheram os novos representantes que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Neste domingo (6), um total de 117.242 votos foi contabilizado, sendo 1.818 nulos e 2.066 em branco. Ao todo, 21 vereadores foram eleitos.

A votação também definiu Hélio Leite, do União Brasil, como o novo prefeito da cidade, com 46.503 votos, representando 43,95% dos votos válidos, garantindo sua vitória no primeiro turno.

Entre os vereadores eleitos, destacam-se nomes já conhecidos do cenário político municipal, com a reeleição de diversos parlamentares, além de novos rostos que assumem o mandato. Veja a lista completa dos vereadores eleitos de Castanhal:

1. Diego Saliba (MDB) – Reeleito, 2,55% dos votos, 2.895 votos

2. Vania Nascimento (MDB) – Reeleita, 2,47% dos votos, 2.800 votos

3. Everton Matos (PSD) – Reeleito, 2,04% dos votos, 2.308 votos

4. Claudia Seabra (PDT) – Eleita, 1,94% dos votos, 2.195 votos

5. Sérgio Leal (PDT) – Reeleito, 1,91% dos votos, 2.170 votos

6. Zé do Ovo (PV) – Reeleito, 1,90% dos votos, 2.151 votos

7. Nivan Noronha (UNIÃO) – Reeleito, 1,74% dos votos, 1.977 votos

8. Naldo Imperial (PSD) – Reeleito, 1,74% dos votos, 1.975 votos

9. Marlon do Dama (MDB) – Reeleito, 1,74% dos votos, 1.972 votos

10. Regina Abreu (MDB) – Reeleita, 1,68% dos votos, 1.899 votos

11. Adonay Felix (MDB) – Reeleito, 1,61% dos votos, 1.823 votos

12. Marcelinho Legalizações (PV) – Eleito, 1,56% dos votos, 1.767 votos

13. Carlinhos Bacabal (PRD) – Eleito, 1,45% dos votos, 1.646 votos

14. Rita (PSB) – Eleita, 1,31% dos votos, 1.485 votos

15. Junior da Micos (PSD) – Eleito, 1,28% dos votos, 1.452 votos

16. Elton Sampaio (ERD) – Eleito, 1,27% dos votos, 1.435 votos

17. Jurinha (UNIÃO) – Eleita, 1,26% dos votos, 1.424 votos

18. Rafael Galvão (PSDB) – Reeleito, 1,18% dos votos, 1.339 votos

19. Valdecir Santiago (UNIÃO) – Eleito, 1,16% dos votos, 1.318 votos

20. Isaque Paiva (PRD) – Eleito, 1,12% dos votos, 1.269 votos

21. Alfredo Castanhal (PSB) – Eleito, 1,08% dos votos, 1.227 votos

