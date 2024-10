Eleições 2024: Candidato mais velho do Brasil é eleito aos 90 anos como vice-prefeito

O aposentado Zé Costa (MDB), de 90 anos, fez história ao ser eleito vice-prefeito de Monte Horebe, no Sertão da Paraíba, tornando-se o candidato mais velho do Brasil a vencer nas eleições municipais de 2024. A eleição ocorreu no último domingo (6), quando Zé superou todos os concorrentes mais velhos do país, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Zé Costa, que nasceu em 1º de agosto de 1934, é engenheiro agrônomo, economista e professor-doutor aposentado da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ao ser convidado para compor a chapa da prefeita Milena Nogueira (MDB), de apenas 26 anos, ele aceitou o desafio.

A diferença de idade entre os dois é de 64 anos, mas isso não impediu que a dupla conquistasse o apoio da população de Monte Horebe.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o novo vice-prefeito destacou sua experiência como gestor público e como isso poderá contribuir para o desenvolvimento da cidade. “Há mais de 50 anos, eu vivo a história e particularmente a história política de Monte Horebe. Depois de tantas experiências como gestor público, é para mim um grande prazer contribuir diretamente”, declarou Zé Costa em um vídeo compartilhado após a vitória.

Apesar de outros 11 candidatos mais velhos do que Zé Costa terem se registrado nas eleições de 2024, ele foi o único a ser eleito.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)