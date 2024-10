Eleições municipais 2024: veja quem é o prefeito mais velho eleito no Brasil

Aos 87 anos, o prefeito mais velho eleito no Brasil neste domingo (6), quando foram realizadas as eleições municipais de 2024, é o Coronel Elói (PSD), em Barro Duro, no Piauí. Ele concorria à reeleição e reuniu 50,01% dos votos, vencendo a candidata Cleia Abreu (MDB) por uma diferença de apenas 32 votos. Ele agora segue para mais um mandato à frente da prefeitura.

Quem é Coronel Elói

Coronel Elói tem 87 anos, é casado, tem ensino superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de advogado. Ele declarou um patrimônio de R$ 1.720.000.

O vice-prefeito eleito em Barro Duro é David do Zé Isaac, do PSD, que tem 39 anos. Os dois fazem parte da coligação “A Certeza que o Trabalho vai Continuar”, formada pelos partidos PSB e PSD.