Eleições municipais 2024: veja quem é o prefeito mais jovem eleito no Brasil

O prefeito mais jovem eleito no Brasil neste domingo (6), quando foram realizadas as eleições municipais de 2024, se chama Edgar Francisco do Nascimento Junior, conhecido como Juninho de Marinalva (MDB), de 21 anos. Ele ganhou na cidade de Curral Novo, do Piauí.

Juninho conquistou 99,14% dos votos no município, totalizando 4.497 votos, enquanto seu adversário, Zé Filho (União), obteve apenas 39 votos. Segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito eleito possui ensino médio completo e ainda é estudante.

Quem é Juninho de Marinalva

Aos 21 anos, Juninho de Marinalva é solteiro, tem ensino médio completo e informou à Justiça Eleitoral a ocupação de estudante, bolsista ou estagiário. Ele declarou um patrimônio de R$ 346.637.

O vice-prefeito eleito em Curral Novo do Piauí é Kennedy, do PSD, que tem 29 anos. Os dois fazem parte da coligação “Juntos por um Curral Novo mais Forte!”, formada pelos partidos MDB e PSD.