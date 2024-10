Eleições 2024: Bolsonaro participa de motocarreata em Santarém em apoio ao candidato do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motocarreata em Santarém, no Pará, na manhã desta quarta-feira (16.10), em apoio à candidatura de JK do Povão (PL) à Prefeitura do Município. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também está na cidade para participar dos atos de campanha política.

Bolsonaro desembarcou em Santarém na noite de terça-feira (15/10), enquanto Michelle chegou à cidade nesta quarta.

Após percorrer algumas das principais ruas do município, o casal Bolsonaro participa de um comício com a presença de diversos apoiadores e políticos aliados.