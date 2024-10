Apoiadores lotam o aeroporto de Santarém durante a chegada de Jair Bolsonaro; vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Santarém, no Oeste do Pará, na noite desta terça-feira (15.10) e foi recebido com festa por apoiadores que lotaram o aeroporto da cidade. Imagens da chegada dele foram compartilhadas por políticos paraenses aliados, entre eles JK do Povão, candidato à Prefeitura de Santarém pelo PL, mesmo partido de Bolsonaro.

"Hoje foi só um aperitivo da linda festa que o povo vai fazer amanhã (nesta quarta-feira, 16.10) nas ruas de Santarém. Seja bem-vindo à Santarém, capitão", escreveu o candidato a prefeito, em publicação no Instagram na noite desta terça-feira.

Conforme informações divulgadas por políticos do PL nas redes sociais, na manhã desta quarta, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle participam de uma carreata em Santarém, em apoio à candidatura de JK do Povão. A concentração está marcada para as 8h, na rotatória da Buriti, na avenida Fernando Guilhon. A carreata vai percorrer diversos bairros da cidade até a orla, encerrando com um comício, em frente à Praça Tiradentes.