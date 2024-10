Michelle Bolsonaro participa de evento em Belém nesta quarta-feira

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participará de um evento político em Belém, na noite desta quarta-feira (16.10). Conforme informações divulgadas pelo deputado federal Éder Mauro, presidente estadual do PL e candidato do partido à Prefeitura de Belém, a presença de Michelle está confirmada na "Plenária Pelo Bem de Belém!", que será realizada no auditório do Hotel Sagres, às 19h desta quarta-feira.

Antes, a ex-primeira-dama deve ir a Santarém, participar de ato político ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em apoio à campanha do candidato a prefeito JK do Povão. Bolsonaro não deve participar do evento de Belém.