Michelle Bolsonaro visita Santarém em apoio a candidato à prefeitura da cidade

A ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro esteve em Santarém, no oeste do Pará, durante a manhã desta terça-feira (3). Ela cumpriu agenda de apoio ao candidato do Partido Liberal (PL) à prefeitura da cidade, Juscelino Kubitschek Campos, conhecido como JK do Povão.

Michelle desembarcou em Santarém por volta das 08h30 e seguiu em carreata pelas ruas do município. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a movimentação de apoiadores ao redor do aeroporto. Após, a ex-primeira-dama discursou para representantes da sigla da região e do Sul do estado.

Cerca de 3 mil pessoas eram esperadas no evento, que foi realizado em um hotel da cidade. Candidatos ao cargo de vereador também estiveram presentes, tanto do município, quanto de Belém.

Michelle iria cumprir agenda em Belém no mesmo dia. No entanto, o PL anunciou na última segunda-feira (2) que não foi possível encontrar um espaço amplo, seguro e confortável para acomodar todos os apoiadores durante o evento. A sigla afirmou que a visita poderá ser realizada em outra data.