Eleições 2022: eleitores têm até às 23h deste sábado (1) para atualizar e-Título; veja como

Como o brasileiro usa o título de eleitor de dois em dois anos, o documento acaba ficando em algum lugar perdido pela casa, além de muitas vezes não ser localizado. Porém, para as eleições 2022 não será necessário ter em mãos esse documento.

Para facilitar a vida do eleitor, está disponível até às 23h59 de hoje, 1ª, o download do e-Título, da Justiça Eleitoral. Na plataformas iOS ou Android, de forma gratuita através da Apple Store e no Google Play, o aplicativo pode ser baixado sem maiores complicações.

No aplicativo o título de eleitor fica disponibilizado na sua versão digital.

Quando o eleitor já tem a biometria cadastrada, o e-Título, libera até a imagem feita no cadastro no perfil do aplicativo, ou seja, neste caso não é necessário nem a posse de um documento com foto para realizar a sua votação. O mesário poderá atestar a identificação no momento do voto por conta da imagem disponível no e-Título.

Mas caso não apareça a foto no aplicativo, é obrigatório a apresentação de um documento oficial com foto, como: carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, certificado de reservista, identidade funcional emitida por órgão de classe e até carteira de trabalho.

Por isso a necessidade de baixar o aplicativo com antecedência, primeiro para não perder o prazo de download e segundo, para se programar com a possibilidade de precisar ou não de um documento com foto, para ser usado no dia da eleição.

Ao baixar e-Título, o eleitor coloca informações dos dados pessoas, exatamente como registrados em cartório eleitoral, para então conseguir tem acesso aos dados disponíveis no aplicativo. Mesmo que desde 2020, a ferramenta esteja disponível, na eleição 2022 ela terá um papel importante.

O e-Título permite que pessoas com deficiência visual, baixa visibilidade e daltônicas, acessem o aplicativo.