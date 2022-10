Eleições 2022: documento com validade vencida pode ser usado na votação. Entenda

Neste sábado, 1º, véspera das eleições 2022, o eleitor precisa se atentar a alguma obrigatoriedades para exercer seu direito de voto, neste domingo, 02. O primeiro é a necessidade de apenas um documento oficial com foto, que pode ser: carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, certificado de reservista, identidade funcional emitida por órgão de classe e até carteira de trabalho.

Porém, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esses documentos poderão ser usados mesmo que estejam com a data de validade vencida.

Vale lembrar, que as certidões, de nascimento ou de casamento, não valem como prova de identidade na hora de votar, já que não possuem foto nos documentos.

Como o título de eleitor, é pouco usual, muitas vezes a pessoa nem consegue localizar no dia da eleição, por conta disso, o leitor tem a opção ainda de votar apresentando o e-Título. Mas atenção, aplicativo da Justiça Eleitoral está com download disponível apenas até as 23h59, de hoje, 1º. No aplicativo é possível ter acesso ao próprio título de eleitor em versão digital.

Não esqueça que está proibido o acesso do eleitor na cabine de votação com posse de aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou similar.

Outra questão que merece alerta é sobre a biometria. Um número grande de eleitores vai votar através da digital colocada no leitor ótico da mesa receptora da seção, pouco mais de 120 milhões de eleitores possuem o cadastramento.

Cerca de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 2022.

“O mais importante é esclarecer que a biometria é um fator de segurança do processo eleitoral. É através da biometria que a justiça eleitoral consegue assegurar que o eleitor não vai poder votar no lugar de outro”, disse o juiz auxiliar da Vice-Presidência e da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Rudi Baldi, para a Agência Brasil.

Com a aptidão do eleitor ao voto através da biometria esteja cadastrada, a leitura de sua impressão digital será feita e não é necessário que ele assine o caderno de votação.

A leitura biométrica garante que cada pessoa vote apenas uma vez.