Eleições 2022: urnas eletrônicas passam por processo de sorteio para auditoria, em Belém

As seções eleitorais do Pará que passarão pelo Teste de Integridade nas Eleições 2022 foram escolhidas na manhã deste sábado (01). A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE) do Tribunal Eleitoral do Pará (TRE) já saiu para buscar as urnas e as equipes estão sendo escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Este ano, a novidade é que a leitura biométrica será checada em duas urnas previamente escolhidas. O sorteio foi na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado, localizado em Belém, e contou com a presença de entidades fiscalizadoras, além de representantes dos partidos políticos e coligações.

O objetivo da ação é garantir a segurança das urnas eletrônicas. O equipamento que for escolhido será substituído por outro de contingência. Foram 35 seções sorteadas por meio de sistema virtual. Destas, 15 passarão pelo teste de integridade na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) e 10 irão para o Centro de Convenções Carajás, em Marabá. Das escolhidas, outras 8 vão ser submetidas ao processo de autenticidade, realizado no próprio local de votação.

As duas urnas que terão a biometria testada serão analisadas no Centro de Ciências e Planetário do Pará, na avenida Augusto Montenegro. O presidente da CAVE, Marcus Alan, explicou que a importância da ação é demonstrar para a sociedade que o processo é seguro e confiável. “É importante testar o regular funcionamento, mediante um procedimento público, transparente, para o qual todos os partidos políticos e diversas entidades que tenham legitimidade para fiscalizar o trabalho são convidados. Nós realizamos audiências prévias para definição desses critérios”, afirmou.

A escolha ou sorteio das seções atende a uma limitação de alcance. Em Belém, só poderão ser escolhidas seções acessadas por via rodoviária, que fiquem, no máximo, a três horas de viagem de ida e três de volta. Em Marabá, serão dez seções, com limitações de alcance de quatro horas para ir e quatro para voltar. “Da área de Belém, tivemos sorteios para Castanhal, Barcarena, Curuçá, São Francisco do Pará e Nova Timboteua. No polo de Marabá, tivemos seções sorteadas em Jacundá, Tucuruí, São Geraldo do Araguaia, Parauapebas, entre outras”, concluiu Marcus.

Após a cerimônia, será lavrada uma ata assinada pelas entidades que participam da fiscalização, auditores externos, Ministério Público e a própria CAVE. Com o recolhimento das urnas, ocorre a lacração do material e todas são conduzidas para a sala de guarda dos locais indicados.

Como acompanhar

Quem desejar, pode participar de todo o processo de auditoria de forma presencial no Mangueirinho e no Centro de Convenções de Marabá. Todo o processo será transmitido ao vivo pelo canal do TRE Pará no YouTube.