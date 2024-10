Delegado Eder Mauro abre entrevistas do Grupo Liberal no 2º turno nesta quarta-feira (16/10)

O representante do Partido Liberal no pleito municipal, Delegado Eder Mauro, volta aos estúdios do Grupo Liberal para defender suas propostas nesta quarta-feira (16/10). Ele protagoniza a primeira das duas entrevistas desta semana, que ocorre às 12h, com 45 minutos de duração, sob o comando dos apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz. A entrevista é transmitida ao vivo, através do canal do YouTube de O Liberal.

O candidato do PL conseguiu 31,48% dos votos no primeiro turno desta eleição, mas já ocupa o cargo de Deputado Federal pelo Pará, do qual está temporariamente afastado para a disputa eleitoral. Além do cargo atual, na sua trajetória política, já concorreu ao cargo de prefeito em 2016, também na capital paraense. Ao seu lado, está como candidata a vice-prefeita a médica anestesista, Dra. Tatiane, do mesmo partido.

No primeiro turno, Eder Mauro já falou sobre suas propostas para a cidade, caso seja eleito, entre elas a ampliação da guarda municipal. O tema da segurança pública é um dos destaques do candidato, devido à sua atuação anterior como delegado. Ele já pontuou mais de uma vez sobre aumentar o número de guardas e o seu poder de ação para combater “ações de criminosos contra comerciantes locais”.