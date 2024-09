Delegado Eder Mauro falta a entrevista da TV Liberal nesta quinta-feira (26/9)

Às vésperas da entrevista na TV Liberal, onde apresentaria suas propostas de gestão para a capital paraense, o candidato do Partido Liberal (PL), Delegado Eder Mauro, confirmou desistência através de sua assessoria de comunicação, mas não justificou o motivo. De acordo com a divulgação, o comunicado veio na noite anterior ao encontro, via e-mail. Na ordem de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém, definida através de sorteio e realizada pelo Jornal Liberal 1ª edição, o representante do PL seria o penúltimo a ser ouvido, nesta quinta-feira (26/9).

A reportagem de O Liberal também entrou em contato com a assessoria do candidato para obter mais informações mas ainda não obteve retorno.