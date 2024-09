Delegado Éder Mauro defende apresenta propostas para Belém em entrevista ao Grupo Liberal nesta quar

Nesta quarta-feira (11/9), o candidato à prefeitura de Belém, Delegado Eder Mauro, apresenta o seu plano de gestão para a capital, caso seja eleito. Essa conversa é a penúltima da série de debates com os candidatos ao cargo de prefeito na cidade, com transmissão ao vivo nas plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e Liberal +. Todas as entrevistas duram uma hora, das 12h30 às 13h30.

A frente do programa, os apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz, conduzem as perguntas aos candidatos. No formato adotado, os demais adversários também são convidados a enviarem perguntas em vídeos de até 40 segundos para o candidato que estiver no estúdio. Antes do representante do PL, outros candidatos já passaram pela sabatina: Raquel Brício (UP); Ítalo Abati (Novo); Delegado Eguchi (PRTB); Well (PSTU); Jefferson Lima (Pode); Thiago Araújo (Republicanos) e Edmilson Rodrigues (Psol).

Delegado Eder Mauro

O delegado ocupa atualmente o cargo de Deputado Federal pelo federal, afastado das suas obrigações durante a disputa municipal. Sua trajetória política se iniciou em 2014, passando por candidaturas a cargos como Deputado Federal e prefeito. Neste ano, tem como sua candidata a vice-prefeita a médica anestesista, Dra Tatiane, do mesmo partido.