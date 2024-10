Confira a lista dos vereadores eleitos em Santa Luzia do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Santa Luzia do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Ahrnon Oliveira (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 9,73% dos votos, e Marinho Do Broca (Partido Socialista Brasileiro - PSB), que recebeu 5,45%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 18.079 eleitores, com 86,21% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Santa Luzia do Pará:

Ahrnon Oliveira Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 9,73% dos votos

Marinho Do Broca Partido Socialista Brasileiro - PSB – 5,45% dos votos

Zeca Do Bento Partido Socialista Brasileiro - PSB – 4,88% dos votos

Bastião Do Pau De Remo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,76% dos votos

Neguinho Coco Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,63% dos votos

Samuel Do Corujinha Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,33% dos votos

Tasso Lima União Brasil - UNIÃO – 4,22% dos votos

Nalvinha Da Saude Partido Socialista Brasileiro - PSB – 4,14% dos votos

Naldinho União Brasil - UNIÃO – 3,58% dos votos

Francy Farias Partido Social Democrático - PSD – 3,49% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 3,49% dos votos Xexeu Do Sindicato Partido dos Trabalhadores - PT – 2,05% dos votos