Confiante na reeleição, candidato Ricardo Nunes vota ao lado do governador Tarcísio de Freitas

Buscando a reeleição na cidade de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo (27). Ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu candidato a vice, Mello Araújo, e de outros aliados políticos, o candidato se mostrou confiante na vitória no 2º turno das eleições.

VEJA MAIS:

Otimista com relação ao resultado das eleições, Ricardo Nunes conversou com jornalistas no local de votação e afirmou que quer continuar trabalhando por São Paulo.

"Lógico, vamos esperar resultado, esperar as urnas consagrar o novo prefeito. Espero que seja o nosso projeto, nosso trabalho. Mas estou muito otimista para continuar trabalhando, levando a cidade no caminho seguro, avançando na criação de emprego e renda, na prosperidade e oportunidade para pessoas jovens", ponderou o candidato do MDB.

Após confirmar seu voto na urna, Nunes disse que ainda cumprirá uma série de compromissos neste domingo. Ele irá acompanhar os votos do governador Tarcísio, do vice, Mello Araújo, além da esposa, Regina Nunes, e de Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas.