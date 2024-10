1º bloco do debate entre Nunes e Boulos na Globo: segurança, privatizações e vacinação

No primeiro bloco do debate da TV Globo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), realizado nesta sexta-feira (25), os principais temas abordados foram segurança pública, privatizações e a vacinação durante a pandemia de Covid-19. O bloco de tema livre deu início ao embate final antes do segundo turno, que ocorre no próximo domingo (27).

A discussão começou com Nunes questionando Boulos sobre seu posicionamento a respeito do aumento de pena para criminosos. "Eu não votei nesse projeto porque nesse momento não estava na sessão", explicou Boulos. Ele justificou sua ausência devido a uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e concluiu: "O esclarecimento já foi dado". Nunes, por sua vez, lamentou a resposta: "lamentável uma situação dessa".

Quando o debate se voltou para as privatizações, Boulos criticou a concessão dos cemitérios e perguntou quanto custava para realizar uma oração em uma capela. Ele mencionou que famílias enfrentaram dificuldades financeiras, citando um caso em São Miguel: "Teve um caso inclusive lá em São Miguel de uma família que teve que fazer a oração de corpo presente na calçada do cemitério porque não tinha dinheiro para pagar a capela". Nunes defendeu as concessões, argumentando que a privatização era necessária para melhorar serviços: "É assim que precisa governar, enxugando a máquina".

Outro ponto quente do debate foi a segurança pública. Nunes mencionou o sistema de câmeras SmartSampa e acusou o PSOL de ser contrário ao programa. Boulos rebateu, explicando que o Ministério Público também havia contestado o sistema devido a suspeitas de corrupção na contratação da empresa responsável: "O Ministério Público barrou isso, e depois quando você corrigiu, fez as coisas direitinho como deveria ter feito desde o começo, foi liberado".

A vacinação contra a Covid-19 também entrou em pauta, com Boulos criticando uma declaração anterior de Nunes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boulos prometeu divulgar um vídeo com a fala de Nunes, enquanto o prefeito defendeu sua atuação durante a pandemia, destacando que São Paulo se tornou a "capital mundial da vacinação".