Debate entre Boulos e Nunes na TV Globo: saiba como assistir

O último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), ocorrerá nesta sexta-feira (25), às 22h, e será transmitido ao vivo pela TV Globo (para o estado de São Paulo) e GloboNews, além da plataforma Globoplay (para qualquer localidade do país). Este será o último grande embate televisivo entre os dois concorrentes antes do segundo turno, que decidirá o futuro da administração municipal da maior cidade do país.

O debate, mediado pelo jornalista César Tralli, será dividido em quatro blocos. Nos primeiros e terceiros blocos, os candidatos terão 20 minutos para discutir temas livres, enquanto os segundos e quartos blocos abordarão temas definidos pela TV Globo, com cinco minutos para discussão de cada tópico. No encerramento do quarto bloco, os candidatos farão suas considerações finais.

A transmissão está prevista para começar logo após a novela "Mania de Você", podendo sofrer pequenos atrasos. Ambos os candidatos confirmaram presença. Nunes, que busca a reeleição, havia cancelado sua participação em três debates anteriores, mas estará presente neste encontro decisivo. Ao final do debate, haverá uma coletiva de imprensa com os candidatos, cada um tendo cinco minutos para responder às perguntas dos jornalistas.