Coligação que apoia Thiago Araújo pede impugnação do Solidariedade na campanha de Eguchi

Na tarde desta sexta-feira (16/8), a coligação “Belém quer Mudança de Verdade”, formada pelo Republicanos, Agir, Solidariedade, Democracia Cristã, Avante e PMB, em apoio à candidatura a prefeito de Belém, do deputado estadual Thiago Araújo, entrou com um DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) pedindo a retirada da participação do partido Solidariedade na coligação “União Bora Belém”, do candidato Everaldo Eguchi, que registrou de forma irregular o Solidariedade na aliança partidária.

A coligação que apoia Thiago Araújo argumenta que, no dia 26 de julho passado, a comissão provisória do Solidariedade Belém realizou convenção em que decidiu que o partido não lançaria candidatura majoritária e iria fazer parte da coligação “Belém quer Mudança de Verdade”. O edital de convocação para a convenção foi publicado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, um mês antes, em 22 de junho.

Segundo a coligação encabeçada pelo Republicanos, partido de Thiago Araújo, no dia 5 deste mês de agosto, último dia para a realização de convenções políticas pelo calendário eleitoral, a comissão provisória do Solidariedade foi surpreendida com a ata de uma suposta convenção em que o partido havia deliberado pela aliança com o PRTB, partido de Eguchi. Essa convenção é contestada pela coligação “Belém quer Mudança de Verdade”.

Ainda segundo o Republicanos, a convenção, em questão, teria sido presidida por uma mulher de nome Allana, que se dizia presidente da comissão provisória do Solidariedade Belém. Mas o nome de Allana não consta na composição do partido no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O próprio Solidariedade entrou com um pedido de liminar solicitando a suspensão desta segunda ata. O que foi acatado no último dia 12 de agosto pela juíza eleitoral da 76ª Zona Eleitoral que determinou: “a imediata suspensão da ata fake ocorrida no dia 5 e lançada no Sistema Candex (Sistema de Candidaturas do TRE Pará) no dia 06/08. A juíza também proibiu que os requeridos realizassem qualquer ato referente ao partido”.

Ainda assim, na última quinta-feira, 15/08, o PRTB registrou o DRAP da coligação em que consta o Solidariedade. O pedido de impugnação protocolado pela Coligação “Belém quer Mudança de Verdade”, nesta sexta-feira, pede justamente a exclusão do Solidariedade da coligação “União Bora Belém” e a manutenção da legenda na Coligação de apoio a Thiago Araújo. A partir de agora, cabe aos juízes eleitorais o julgamento do DRAP ajuizado pela Coligação que apoia Thiago Araújo.