Candidatos a prefeito de Belém apresentam suas propostas para moradores

O programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão vai começar no dia 30 de agosto, mas desde o dia 16 deste mês, os candidatos ao cargo de prefeito da capital paraense, Belém, investem tempo e recursos gráficos na propaganda política, autorizada pela Justiça Eleitoral, tanto nas ruas da cidade quanto nas redes sociais. As formas são distintas mas o foco é o mesmo, conquistar o eleitor.

Nesta quinta-feira (22/8), os candidatos estiveram em locais e horários diferentes para ouvir moradores e trabalhadores, e apresentar suas propostas para a gestão municipal, em uma eventual vitória. Mais abaixo segue o resumo das atividades políticas. Confira.

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pela coligação Nossa Família é o Povo (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), visitou a feira do bairro da Pedreira, pela manhã. Ele conversou com trabalhadores, em geral, frequentadores da feira e com moradores da redondeza sobre suas propostas para Belém.

Igor Normando – MDB

Pela manhã, o candidato fez uma caminhada, no bairro do Guamá, ao lado do vice, Cássio Andrade. À tarde, apoiadores de Igor fizeram um adesivaço na Augusto Montenegro enquanto o candidato e o vice fizeram uma caminhada no bairro do Jurunas.

Ítalo Abati – NOVO

À noite, o candidato esteve no evento de assinatura da "Carta em Defesa da Terra Firme", no bairro, promovido para ouvir os moradores e assinar a “carta” junto ao Projeto Capital, que é uma das propostas de trabalho da candidatura.

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato esteve no Distrito de Icoaraci, onde conversou com os moradores. À tarde, ele seguiu em caminhada pelo bairro da Marambaia, e visitou a comunidade do Elo Perdido. À noite, o candidato participou do III Seminário em Defesa da Terra Firme.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato gravou conteúdo para as redes sociais. À tarde, ele participou de uma reunião com a equipe técnica para discutir detalhes do plano de governo. À noite, o candidato se reuniu com o grupo "Mulheres da Mudança de Verdade" no bairro de São Brás.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

