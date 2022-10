Candidato ao Senado, Beto Faro vota em escola no município do Acará

O candidato ao Senador Federal, Beto Faro (PT), exerceu o seu direito ao voto neste domingo, por volta das 15 horas, em uma escola no município do Acará.

Ao deixar o local de votação, o candidato se mostrou confiante no resultado e acredita que em breve estará em Brasília, representando o Estado do Pará nos próximos oito anos.

“Estou confiante que o Pará seguirá em frente com o Helder reeleito, e tenho certeza que o Brasil voltará a sorrir com o Presidente Lula", disse.

SAIBA MAIS



Faro disse também que, caso seja eleito, pretende lutar em conjunto em prol de um Pará forte e competitivo no cenário nacional e que acredita na eleição do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, também do Partido dos Trabalhadores.

"Quero muito ajudar o Helder e o Lula. Somente num Brasil liderado pelo Lula um Ribeirinho pode ser Senador”, encerra.

Após o término da votação, o candidato segue para a capital, onde vai acompanhar a apuração dos votos junto ao candidato ao governo estadual e apoiador, Helder Barbalho.