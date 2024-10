Candidata Well Macedo vota no bairro da Cremação e destaca isenção de impostos aos pobres

A candidata à Prefeitura de Belém, Well Macedo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), chegou por volta das 11h para votar em Belém, na Escola Estadual de Ensino Fundamental João Renato Franco, na rua dos Pariquis, próximo à avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação. Ao falar sobre a campanha, a candidata ressaltou a proposta de isentar pessoas de baixa renda dos impostos e também destacou a criação de uma ‘nova forma de governo’, a partir de conselhos populares.

Well Macedo chegou acompanhada do vice, Airton Moraes, e de três assessores. Ela informou que preferiu aguardar na fila, como um exemplo de democracia para os demais eleitores que estavam no local de votação. “Ao fazer uma avaliação sobre a campanha, a candidata informou que o objetivo era apresentar uma Belém para os trabalhadores.

“Fizemos uma campanha sem dinheiro e enfrentando os partidos ricos e poderosos. Apresentamos ao povo pobre e da periferia nossa proposta. Mostramos um programa socialista, com propostas concretas e reais. Defendemos o governo feito por conselhos populares. E também discutimos sobre uma nova forma de sociedade, que não é essa que isenta de impostos os empresários e super ricos. Enquanto a população naufraga no caos da saúde, educação, saneamento, do lixo e do transporte público. Esses problemas históricos da nossa cidade”, disse.