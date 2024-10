Eleições 2024: Luziane Solon é reeleita prefeita de Benevides

Com 100% das urnas apuradas, Luziane Solon foi reeleita no primeiro turno com 84,82% dos votos e será o prefeita de Benevides, no Pará, pelos próximos 4 anos. Fabiano Carvalho ficou em segundo lugar com 15,18% dos votos.

A candidata Luziane Solon, do partido MDB, foi reeleita prefeita de Benevides–PA, no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Com 33.126 votos, o equivalente a 84,82% dos votos válidos, Luziane Solon garantiu a maioria necessária para se reeleger.

VEJA MAIS

O segundo colocado, Fabiano Carvalho, do PP, obteve 5.929 votos, representando 15,18% do total.

Nestas eleições municipais foram registrados um total de 808 votos em branco, correspondendo a 1,97%. Os votos nulos somaram 1.085, ou 2,65 do total de votos. Com a vitória confirmada, Luziane Solon irá governar Benevides pelos próximos 4 anos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)