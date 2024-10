Além de Belém, 14 capitais terão 2º turno no Brasil; veja quais são

Após o 1º turno das eleições municipais de 2024 no domingo de 6 de outubro, em 51 cidades brasileiras, incluindo 15 capitais, haverá 2º turno para o cargo de prefeito neste domingo (27). Em Belém e nas demais capitais, eleitores e eleitoras vão retornar às urnas para escolher quem será o representante do poder executivo municipal. No Pará, Santarém é o único município do interior que terá 2º turno.

Dessas capitais, além de Belém, três são do Norte: Manaus (AM), Palmas (TO) e Porto Velho (RO). Quatro delas são do Nordeste: Aracaju (SE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Natal (RN). No Centro-Oeste, haverá 2º turno em todas as capitais da região: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). No Sudeste, duas capitais vão eleger o prefeito neste domingo (27): São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). Na região Sul, o cenário é o mesmo. Em duas capitais haverá 2º turno. São elas: Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

Veja quem disputa o 2º turno nas 15 capitais:

Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT);

Belém (PA): Igor Normando (MDB) e delegado Éder Mauro (PL);

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD);

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União);

Cuiabá (MT): Abílio Moumer (PL) e Lúdio Cabral (PT);

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB);

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT);

Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União);

João Pessoa (PB): Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL);

Manaus (AM): David Almeida (Avante) e capitão Alberto Neto (PL);

Natal (RN): Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT);

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Pode);

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT);

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) e Léo Moraes (Pode);

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).