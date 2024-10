Ação emite carteira de identidade para eleitores neste sábado (5), em Belém

Uma ação de emissão de Carteira de Identidade Civil será realizada em Belém, neste sábado (5), para eleitores que ainda não possuem o documento ou que precisam atualizá-lo para participar das eleições municipais de 2024. A iniciativa da Polícia Civil do Pará, por meio da Diretoria de Identificação Civil, ocorrerá no Posto de Identificação Civil de São Brás, das 8h às 14h. O objetivo é garantir que todos os eleitores aptos possam exercer seu direito de voto, conforme exige a legislação eleitoral.

“O eleitorado apto a votar neste ano é de 6.182.763 pessoas, e pode haver uma demanda reprimida de eleitores que necessitam regularizar sua documentação. A Carteira de Identidade Civil é um dos documentos aceitos para comprovação de identidade no dia da votação, e a ação surge como uma oportunidade de facilitar o acesso ao documento, assegurando o direito ao voto para todos”, destaca o delegado-geral de Polícia Civil Walter Resende.

A Divisão de Identificação Civil orienta que os eleitores interessados procurem o posto de São Brás na data indicada para obter o serviço de emissão ou regularização do documento. O atendimento será feito de forma organizada, buscando atender a demanda com eficiência e evitar contratempos no dia da eleição.

“Nosso objetivo é garantir que nenhum eleitor deixe de votar por falta de documentação. Queremos assegurar que todos tenham acesso à Carteira de Identidade Civil em tempo hábil para o pleito, garantindo o pleno exercício da cidadania”, afirmou o diretor de Identificação Civil, papiloscopista Jorge Almeida.

Quem pode participar?

Podem participar da ação os eleitores que ainda não têm carteira de identidade ou cujo documento está em desacordo para participação no pleito.

Quais documentos levar?

Documentos necessários para obter o RG:

• Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio (original e cópia)

• 2 fotos 3x4 (padrão para documento, sem sorriso)

• Comprovante de Residência

• CPF

Menores de 16 anos deverão estar acompanhados de um dos responsáveis legais (pai ou mãe)

Documentos Opcionais:

• Pessoas com necessidades especiais (autismo, síndrome de Down, surdez, cegueira, cadeirantes etc.) deverão trazer laudo médico para inclusão dos símbolos no RG

• Título de Eleitor

• Carteira de Trabalho

• PIS/PASEP

• CNH

• Cartão SUS

• Certificado Militar (para homens)

• Tipo Sanguíneo e Fator RH

• Carteira de Conselhos (CREA, CRM, OAB, etc.)

Serviço

Emissão de Carteira de Identidade Civil

Data: sábado (5)

Horário: 8h às 14h

Local: posto de identificação de São Brás

Endereço: avenida Governador Magalhães Barata, número 1122, bairro São Brás, no prédio anexo à Seccional Urbana de São Brás