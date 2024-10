TRE Pará sorteia neste sábado (5/10) urnas que serão usadas na auditoria do primeiro turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) vai realizar neste sábado (5/10) o sorteio de 35 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas auditorias da votação do primeiro turno das eleições municipais de 2024.

Das 35 urnas sorteadas, 27 vão ser usadas no Teste de Integridade e 8 no Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.

Os Testes de Integridade e Testes de Autenticidade, realizados no dia da eleição, são procedimentos essenciais para garantir a transparência e a veracidade dos resultados do pleito, segundo o TRE.

Após o sorteio, os equipamentos selecionados para o Teste de Integridade serão imediatamente trocados nas seções eleitorais e levados para os locais indicados pelo TRE, acompanhados por agentes da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal.

O sorteio envolverá 42 municípios, incluindo a capital e outros da Região Metropolitana de Belém e do nordeste do Pará.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Onde terá 2º turno das eleições no Pará? Veja as possibilidades]]

[[(standard.Article) Eleições 2024: saiba quantos vereadores serão eleitos em Ananindeua, no Pará]]

Testes de autenticidade e integridade

O teste de autenticidade visa verificar a veracidade do software nas urnas eletrônicas, confirmando que o sistema usado na eleição é o mesmo inspecionado, assinado e lacrado pelo TSE. Desde 2022, o Teste de Integridade inclui o uso de impressões digitais de eleitores voluntários para liberar votos simulados no Colégio Equipe Cristal.

O teste poderá ser acompanhado por qualquer pessoa interessada e vai ocorrer das 8h às 17h, mesmo horário da eleição no dia seis de outubro, no ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, e também no Colégio Equipe Cristal, que fica na rodovia Desembargador Paulo Frota, no bairro do Benguí, próximo ao Mangueirinho.

Já no Teste de Integridade serão auditadas 27 urnas eletrônicas: 25 sem cadastro biométrico e 2 com cadastro biométrico. O objetivo é verificar se os votos nas urnas eletrônicas correspondem aos votos dos eleitores por meio da leitura de cédulas de papel, digitadas manualmente nas urnas.

O sorteio das urnas, que vai ser transmitido ao vivo pelo canal do TRE do Pará, no YouTube, ocorrerá às 9h, no Plenário Antônio Koury, no terceiro andar do prédio-sede do Tribunal, localizado na rua João Diogo, 288, no bairro da Campina.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)