Cantora Valéria Paiva prepara delicioso escondidinho de charque no “Égua do Chef!”

Talentosa, dona de uma voz marcante e ícone do tecnobrega paraense, a vocalista da Banda Fruto Sensual, Valéria Paiva, é considerada uma referência do cenário musical do Pará.

No “Égua do Chef!” deste ano, a cantora mostrou que o seu talento vai além dos palcos ao preparar uma deliciosa receita de escondidinho de charque, que leva ingredientes como batata, creme de leite e requeijão.

Receita tem preparo simples e sabor marcante (André Oliveira/ O Liberal)

“Eu escolhi fazer essa receita porque é um sabor característico e bem nostálgico para mim. Na minha infância, o meu avô comprava aqueles fardos de charque e fazia vários pratos em casa, de tarde comíamos farofa de charque e café com leite, de noite, sopa de charque. Então também aprendi a cozinhar”, relembra a cantora.

A artista revela que reunir os familiares e amigos para comer uma boa receita está entre os seus momentos de lazer favoritos. “Eu costumo dizer que como cozinheira, eu sou uma excelente cantora, mas quando nós nos reunimos em casa, geralmente, é ao redor da mesa, e na cozinha é o melhor lugar para a gente receber a família e amigos. Então, nada melhor do que fazer uma boa comida e eu sempre arrisco algumas coisas”, brinca Valéria.

Para Valéria, participar do “Égua do Chef!” foi uma experiência maravilhosa e desafiadora. “Participar do 'Égua do Chef!' para mim foi maravilhoso, me tira um pouco da minha zona de conforto, é um desafio cozinhar na frente das câmeras receitas em que as pessoas vão reproduzir em casa, espero poder repetir essa experiência”, elogia.

