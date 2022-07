Sertanejo Luan Kassio prepara receita especial no “Égua do Chef!”

O cantor e compositor paraense, Luan Kassio, é conhecido por suas letras românticas e apaixonantes. O sertanejo é dono de sucessos como “Faixa 6” e “Batom Vermelho”. Além da música, o artista também tem talento na cozinha e, sempre que pode, prepara receitas saborosas para os familiares e amigos.

No reality "Égua do Chef!", Luan Kassio mostrou um pouco do seu amor pela culinária ao preparar um macarrão com camarão especial da Sophia.

“Essa receita me traz lembranças familiares, pois a minha filha Sophia adora essa receita. É uma receita da minha esposa, Eva, e ela passou para mim. Qualquer pessoa pode fazer”, comenta o cantor.

Luan revela que gosta de experimentar todo tipo de comida e por isso se tornou um grande amante da gastronomia. “Eu não sigo só uma linha de pensamento. Eu gosto de provar um pouco de tudo. Quando me perguntam o que eu não gosto de comer, eu digo que não gosto é da fome”, acrescenta.

Para o artista, participar do "Égua do Chef!", foi um momento único e também uma oportunidade de perder a timidez. “Foi a primeira vez que eu cozinhei em público, pois antes eu só fazia essa receita quando algum amigo vinha me visitar. Confesso que eu me apaixonei pela experiência e, se me chamarem para mais uma edição ou algo do tipo, eu vou porque foi incrível”, elogia.

Confira a receita completa:

[youtube=E9MUvT7B3qE]