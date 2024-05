XVI Feira da Indústria do Pará começa nesta quarta-feira (22/05)

A XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA) tem início nesta quarta-feira (22/05), em Belém, e contará com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Realizada até o dia 25 de maio no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, a feira promete uma programação diversa e acessível gratuitamente ao público.

Esta edição do evento reunirá 90 expositores distribuídos em 70 estandes, representando pequenas, médias e grandes indústrias. De acordo com a organização, a 16ª FIPA visa promover ações de sustentabilidade social e ambiental, além de destacar inovações tecnológicas. O tema desta edição é “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”. A expectativa é atrair pelo menos 20 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento.

Alex Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), entidade que organiza a feira, destaca que a FIPA é considerada o maior evento do setor na Amazônia. Nesta edição, mais de 40% dos expositores são novos. Para ele, a FIPA “desempenha um papel importante como incentivadora da indústria regional, divulgando a produção local e proporcionando um ambiente dinâmico e repleto de oportunidades para novos negócios”.

Abertura

O evento ocorre no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. A abertura está marcada para às 17h desta quarta. Além de autoridades governamentais, o momento deve reunir diversos representantes de entidades ligadas ao setor produtivo do Estado. Na ocasião, a FIPA deverá receber o Selo Evento Neutro pela quantificação e neutralização das emissões de carbono gerados durante o evento, onde serão compensadas 49 toneladas de CO2 equivalente (CO2e).

A iniciativa fornecerá apoio ao projeto REDD+ Vale do Jari, localizado em Almeirim, município paraense do Baixo Amazonas, para prevenir o desmatamento e mitigar seus impactos socioambientais. As emissões de carbono do evento serão neutralizadas pela Norte Energia, que doará certificados de energia renovável I-REC equivalentes ao consumo total de energia do evento, de 22 a 25 de maio. Cada I-REC representa 1 MWh de energia limpa e renovável, como a hídrica.

Destaques

A XVI FIPA trará várias novidades e destaques. O Espaço "Made In Pará" destacará a bioeconomia com produtos locais da Amazônia. Pequenas e médias indústrias apresentarão produtos feitos com matérias-primas regionais. Além disso, o Espaço SESI LAB itinerante, um museu interativo de Brasília, abordará bioeconomia e biodiversidade. O museu oferecerá visitas gratuitas e interativas. Os visitantes poderão explorar conceitos científicos e tecnológicos de forma lúdica.

Para facilitar o acesso a financiamentos, haverá a Rodada de Crédito, organizada pelo Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEPA (NAC/FIEPA). Dez instituições bancárias e dois escritórios de consultoria participarão. Estarão presentes Bradesco, Cressol, Eburry Bank, Banpará, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Travelex Bank, Siccob, Sicred e Banco Itaú. Esses bancos esclarecerão dúvidas e oferecerão acesso a empréstimos.

A "Rodada de Negócios One a One - De frente para o fornecedor!" promoverá encontros entre grandes indústrias mantenedoras e fornecedores locais. Os setores envolvidos incluem Construção Civil, Meio Ambiente, Automotivo e Peças, Máquinas e Equipamentos, Saúde e Segurança, Transporte e Logística, e Manutenção Industrial. Em 2023, esses setores representaram 51% das compras locais realizadas nos municípios onde o Sistema Fiepa atua.

A 11ª edição do Prêmio REDES de Desenvolvimento acontecerá na quinta-feira (23/05). O objetivo é reconhecer as indústrias que mais compram de fornecedores paraenses. Além disso, destacará os profissionais de compras e premiará os melhores cases de desenvolvimento de fornecedores de 2022 e 2023. Em 20 anos da iniciativa REDES/FIEPA, já foram contabilizados mais de R$ 100 bilhões em compras locais.

Congresso

Nos dias 23 e 24, a partir das 14h, haverá um Congresso Técnico. Com mais de 20 paineis temáticos, o congresso abordará tópicos como descarbonização da indústria, habilidades verdes ("green skills"), transição energética, ESG (Ambiental, Social e Governança), rastreabilidade da cadeia produtiva, acesso ao crédito, entre outros. Serão aproximadamente 10 horas de conteúdo, apresentadas por cerca de 50 palestrantes. A expectativa é reunir mil participantes. (Com informações da Ascom Fiepa)